Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 15. September 2023. Das Wetter: Im Flachland ist mit Hochnebelfeldern zu rechnen, die sich bis am Mittag auflockern. Am Nachmittag wird es immer sonniger. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 13 bis 14 Grad, am Nachmittag bei 20 bis 24 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Wahlen 2023: Verlieren die Grünen ihren Sitz? Wer schnappt ihn dann? Wer hat bei FDP und SVP Chancen, die beiden frei werdenden Sitze von Kurt Fluri und Walter Wobmann zu holen? Und müssen die Frauen wirklich abseits stehen? Dies ist die Ausgangslage für die Solothurner Nationalratswahlen.

«Katastrophe»: Zum zweiten Mal in seiner Selbstständigkeit muss Bäcker Urs Hostettler alias «Ur-Dinkel-Urs» fast von vorne beginnen: Zwei Brände haben letzte Woche drei seiner vier Backanhänger zerstört. Aufgeben will er aber auch dieses Mal nicht.

Saisonstart: Am Donnerstagabend fiel der Startschuss zur Swiss-League-Meisterschaft mit dem Spiel zwischen Bellinzona und Basel. Die zweithöchste Stärkeklasse steht vor einer wegweisenden Saison. Und mit ihr die ambitionierten Teams wie der EHC Olten.

