Es ist Freitag, der 1. September 2023. Heute ist es nach einigen Restwolken am Morgen ziemlich sonnig. Die Temperaturen können auf 24 bis 26 Grad klettern.

Knatsch in Oensingen: Was 2018 in Oensingen begann, ist bald ein Fall für die Richter. Eine Geschichte über einen zwischenmenschlichen Kleinkrieg – und zur Frage, ab wann Pikett als Pikett gilt und wie dieser Dienst zu entschädigen ist.

Steuerflucht verhindern: Wer im Lotto oder bei Euromillions kräftig absahnt, der kann mit einem Umzug unter Umständen ganz viel Geld sparen. Konkret sorgte jüngst ein Fall aus dem Kanton Solothurn für Aufsehen. Künftig soll das aber nicht mehr möglich sein – dank eines Vorstosses von SP-Ständerat Roberto Zanetti.

Männerabenteuer: Eine Militär-Blache, ein Taschenmesser, ein Kilo Reis und 800 Gramm dunkle Schokolade – mit diesen vier Sachen sowie mehreren Schichten Kleidern am Körper machten sich drei Riedholzer im Juli auf den Weg ins «Abenteuer Wildnis».

Kommentar: In Bettlach verschärft der Gemeinderat die Kriterien, nach denen die Vereine ihre jährlichen Grundbeiträge erhalten. Das ist ein falsches Zeichen, schreibt Oliver Menge, Redaktor des Grenchner Tagblatts.

