Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 18. August 2023. Das Wetter: Am Morgen sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar und die Temperatur liegt bei 19 Grad. Im Laufe des Mittags gibt es keine Wolken, die Sonne scheint und die Temperaturen erreichen 34 Grad. Abends stören nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 24 und 31 Grad. In der Nacht ist es leicht bewölkt und die Temperatur fällt auf 18 Grad. Mit Böen zwischen 7 und 20 Stundenkilometern ist zu rechnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Auftritt: Der Webauftritt so.ch ist in die Jahre gekommen. Bevor er im Rahmen des Impulsprogramms «SO!Digital 2023–2025» total erneuert wird, werden Benutzerinnen und Benutzer noch einige Runden klicken. Eine Analyse.

Autos: Das Phänomen der Auto-Poser sorgt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Unmut. Nun scheint die Stadtpolizei Solothurn das Problem zumindest am Ritterquai in den Griff gekriegt zu haben.

Ausbauten: Reto Derungs will auf seinem Haus an der Felsenstrasse in Olten grossflächig Solarpanels installieren. Die Altstadtkommission erlaubt das nicht, zum Unmut des Besitzers. Ist das Vorgehen der Behörden beim Thema Solarstrom noch zeitgemäss?

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!