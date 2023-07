Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, 14. Juli 2023. Den Kanton Solothurn erwartet ein sonniger Tag mit Temperaturen wieder bis 30 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Rätsel um Wasser in der Emme: Wie kann die Emme im Kanton Solothurn normal fliessen, während sie bei Kirchberg in Bern stellenweise ausgetrocknet ist? Geologe Thomas Kippel hat die Antwort.

Pinker Rennwagen: Sie ist eine der erfolgreichsten Rennfahrerinnen und setzt sich für die Frauenförderung in ihrem Sport ein. Wie bringt die Thalerin Rahel Frey alles unter einen Hut? Ein Porträt.

Belasteter Standorte: Einstige Fabrikareale, Deponien, Kugelfänge: Abgeglichen mit landwirtschaftlich geprägten Regionen im Kanton Solothurn weist das Niederamt viele Katastereintragungen belasteter Standorte auf. Sorgfalt ist wegen der lokalen Grundwassernutzung geboten.

