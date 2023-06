Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 30. Juni 2023. Das Wetter: Vormittags und auch am Nachmittag wechseln sich gegenseitig Regen und trockene Phasen ab, bei Werten von 17 bis zu 19 Grad. Am Abend überwiegt dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 17 bis 18 Grad. In der Nacht ist es wolkenlos und die Temperatur fällt auf 12 Grad. Mit Böen zwischen 8 und 19 Stundenkilometern ist zu rechnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Velohandel: Die Velobörsen im Kanton Solothurn laufen schlechter als in den Vorjahren. Und auch in den traditionellen Velogeschäften hat die Pandemie Nachwirkungen: Bestellte Ware kommt erst jetzt, die Lager sind voll. Hier lesen sie mehr über die herausfordernde Zeit für die Händler.

Neueröffnung: Am 1. Juli öffnet die neue Oltner Musikbar Downstairs ihre Türen. Rund sechs Monate dauerten die Umbauarbeiten – inklusive böser Überraschungen. Die Betreiber wollen möglichst viele Leute ansprechen, aber die Nachbarn nicht verärgern.

Sonderpädagogik: Bald wird das Sonderpädagogische Zentrum Bachtelen in Grenchen 450 Mitarbeitende an 14 Standorten beschäftigen. Das rasante Wachstum erfordert eine Organisationsreform.

