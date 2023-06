Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 16. Juni 2023. Das Wetter: Morgens sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar bei Temperaturen von 13 Grad. Darüber hinaus wird am Nachmittag und am Abend die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt bei Temperaturen von 19 bis 26 Grad. In der Nacht stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel bei einer Temperatur von 13 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 6 und 23 Stundenkilometern erreichen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

100 Asylplätze mehr: Der Bund prüft, ob im Asylzentrum Schachen in Flumenthal/Deitingen die bisher rund 250 Plätze um 100 weitere aufgestockt werden könnten. Dies wurde an den Gemeindeversammlungen bekannt. In Flumenthal würde man einen solchen Entscheid akzeptieren, ganz anders sieht es in Deitingen aus.

Blick hinter 285-Millionen-Deal: Diese Übernahme sucht in der Region in jüngerer Zeit ihresgleichen: Vor zwei Jahren wurde das Bettlacher Medtechunternehmen Mathys AG an den US-Konzern Colfax verkauft. Als die Übernahme bekannt wurde, blieben die Details im Dunkeln. Doch die Rekonstruktion zeigt: Die Amerikaner bezahlten insgesamt 285 Millionen Dollar für die Firma – neun Mitglieder der Familien Mathys und Marzo verdienten am Deal mit.

Hohe Rechtskosten: Der exzentrische «Startuner» Ueli Anliker hat einen exquisiten Geschmack, den nicht alle teilen. So wehrte sich die Bürgergemeinde Trimbach gegen einen pagodenartigen Bau, den Anliker als Garage neben seinem Haus bauen wollte. Das am Ende erfolglose Unterfangen kam die Bürger jedoch teuer zu stehen, wie die Recherche unseres Redaktors Noël Binetti zeigt.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!