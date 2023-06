Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 9. Juni 2023. Das Wetter: Morgens ist es wolkenlos und die Temperatur liegt bei 13 Grad. Mittags und auch abends ist es locker bewölkt bei Werten von 20 bis zu 26 Grad. Nachts ist der Himmel bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 15 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 19 und 31 Stundenkilometern erreichen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Neue Altersstrategie: Alterspolitik beinhaltet mehr, als nur genügend Altersheimplätze zur Verfügung zu stellen. Auf der Prioritätenliste der Solothurner Gemeinden ist die Alterspolitik aber nicht allzu weit oben. Das soll sich ändern. Der Einwohnergemeindeverband hat nun eine Altersstrategie entwickelt. Vor allem soll diese dem Thema einen Schub geben.

Drogerie-Aus: Sie wäre gerne im Solothurner Hauptbahnhof geblieben, sagt die Geschäftsführerin der dortigen Drogerie. Die Mietverhandlungen mit den SBB seien aber gescheitert. Nun muss die Drogerie nach über zehn Jahren schliessen. Das hat auch Konsequenzen für das niederschwellige medizinische Angebot in der Stadt. Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Stadt-Solothurn-Redaktorin Judith Frei.

Grosse Kiste in Grenchen: Das Summerside Festival bringt berühmte Namen an den Jurasüdfuss. Doch nicht nur: Neben den Hollywood Vampires, Volbeat und Billy Talent treten in Grenchen weitere Bands auf, insgesamt 40 an der Zahl. Das Line-up steht und die Konzerte können über die Bühne gehen. Unsere Vorschau.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!