Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 10. März 2023. Das Wetter heute gleicht sich dem gestrigen. Am Morgen ist es sonnig mit 12 Grad in der Früh, am Nachmittag gehen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad. Am Abend bleibt die Sonne bis zum Untergang sichtbar und es ziehen kaum Wolken auf.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Zukunft der «Drei Hellsten»: Sie sind ein Wahrzeichen in der Region Solothurn. Doch droht den «Drei Hellsten» nun eine düstere Zukunft? Das Solothurner Amt für Umwelt möchte die Betriebszeiten der Weissenstein-Scheinwerfer deutlich einschränken. Das zeigen brisante Dokumente aus Einspracheverfahren, die dieser Zeitung vorliegen. Die Recherche unseres Mitarbeiters Adrian Kamber und der Kommentar von Redaktor Urs Byland.

Unruhe in Oensingen: Die SP-Politikerin Nicole Wyss ist aus dem Oensinger Gemeinderat zurückgetreten. In der Gemeinde laufe zu vieles falsch, sagte sie in einem Interview mit dieser Zeitung. Was sagt Gemeindepräsident Fabian Gloor zu ihrer Kritik?

Finalissima im Fussball: Der Solothurner Fussball verspricht aktuell so viel Spannung wie lange nicht mehr. Blustavia, Wangen an der Aare, Dulliken und Zuchwil: Diese Vereine machen in den Aufstiegsspielen die beiden freien Plätze in der 2. Liga unter sich aus. Die Auslegeordnung unseres Fussballexperten Raphael Wermelinger.

