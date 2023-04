Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 21. April 2023. Nach der Abkühlung in der Nacht wird das Wetter heute Vormittag wechselnd bewölkt. Lokal muss mit Bodenfrost gerechnet werden. Am Nachmittag werden dann lokalen Aufhellungen mit Temperaturen von 15 Grad erwartet.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kampf gegen Schweinepest: Noch ist die Schweiz verschont geblieben von der Afrikanischen Schweinepest. Damit das so bleibt, informiert in Solothurn das landwirtschaftliche Ausbildungszentrum die Schweinehalter. Den Schlüssel bildet die Biosicherheit, ein Konzept für die Gesundheit der Nutztiere. Die Massnahmen gehen von Doppelzäunen bis zum Umgang mit den Stallstiefeln.

Aufregung um Granitquader: Es ist eine Geschichte, die nicht nur in Olten für rote Köpfe sorgt. In der Oberen Hardegg in der Dreitannenstadt sind Granitquader in Ungnade gefallen. Die Altstadtkommission (!) verlangt deren Rückbau. Warum dies aus behördlicher Sicht folgerichtig war und weshalb in dieser Frage eben die Altstadtkommission entschied, hat Olten-Redaktor Urs Huber recherchiert.

Neuer Gastgeber im «Limpach’s»: In einem der bekanntesten Restaurants in der Region Solothurn kommt es zu einem Wechsel. Manuel Schmid hat das Restaurant beim Golfclub in Aetingen als Pächter übernommen. Er ist ein Gastro-Vollprofi, will den Betrieb wieder zu einem Treffpunkt machen. Das sind seine Pläne.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!