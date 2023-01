Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Es ist Freitag, der 27. Januar 2023. Es hat weiterhin Hochnebel, Obergrenze von rund 1700 Metern gegen 2000 Meter steigend. Daraus können gelegentlich ein paar Flocken fallen. Die Temperatur liegt morgens zwischen -3 und 0 Grad, am Nachmittag zwischen -2 und 2 Grad. Im Flachland weht eine schwache Bise.

Klimawandel: Was unternehmen Solothurner Unternehmen, um die Klimaziele zu erreichen? Wir haben uns umgehört und festgestellt: Energiesparen ist hoch im Kurs bei der Wirtschaft, schliesslich spart man damit auch Geld. Zum Beispiel bei der Tiefkühlfirma Eggenschwiler AG in Zuchwil. Mit einigen Anpassungen bei der Temperatur und im Tourenplan für die Lieferungen spart die Firma 13 Tonnen Treibhausgas ein.

Film ab: Die 58. Solothurner Filmtage sind Geschichte. Es waren die ersten für das neue Leitungsduo Niccolò Castelli und Monica Rosenberg. Im Gespräch mit unserer Redaktorin Judith Frei erzählen die beiden, wie sie die Festivalzeit erlebt haben, was gut geklappt hat und wo sie noch besser werden wollen – und wie wohl und willkommen sie sich in Solothurn fühlen.

Geburtstagskind: Der Ausdruck ist vielleicht nicht ganz angebracht, denn immerhin kann er Anfang März schon sein 80. Wiegenfest feiern: Franz Hohler. Die Stadt Olten stellt aus diesem Anlass ein besonderes Programm zu Ehren eines ihrer berühmtesten Söhne auf die Beine. Es gibt eine ganze Reihe von Ausstellungen und Aufführungen zu Ehren des Kabarettisten und Literaten. Keine Frage, dass es da nicht nur den Oltnern «id Chnöde lötet».

