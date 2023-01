Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 06. Januar. Es hat den ganzen Tag über Nebel. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 3 und 6 Grad, am Nachmittag zwischen 8 und 11 Grad. Es weht nur wenig Wind.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



«Die Grossen profitierten»: Sie galten neben den Restaurants als Symbol für die Betriebe, die unter den Einschränkungen litten: Die Fitnesscenter. Nun läuft gerade die erste Wintersaison ohne Einschränkungen. Wir haben mit dem Zuchwiler Claude Ammann, der den Schweizer Verband der Fitnesscenter präsidiert, gesprochen - über das Abtrainieren des Festtagsspecks, die Langzeitfolgen von Covid sowie den Kraft- und Ausdauer-Mix. Ammanns Fazit: Die Kunden kamen jetzt zurück, an der Abzahlung der Kredite leiden die Fitnessbetreiber noch immer. Profitiert, so Ammann, hätten vor allem die Grossen der Branche, die ihre Marktposition in der Krise stärken konnten.

Dreikönigskuchen: Heute ist Dreikönigstag. Wir haben deshalb in der Bäckerei von Urs Erni in Wolfwil vorbeigeschaut. Über 400 Dreikönigskuchen gehen dort heute über die Ladentheke. Mit ihm haben wir nicht nur darüber gesprochen, wie sich der Geschmack der Kunden verändert hat. Er verrät auch, ob man erkennen kann, wo sich der König befindet.

Taxis: Seit 27 Jahren fährt Urs Hänzi in Grenchen Taxi. Es war nicht immer eine einfache Zeit: Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs erschwerte das Geschäft ebenso wie die Pandemie. Dennoch will er nicht klagen: Die Gäste seien freundlicher geworden, sagt Hänzi. «Es ist heute angenehmer, Taxi zu fahren als früher.»

