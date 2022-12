Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 30. Dezember. Am Morgen hat es Restwolken und lokal sind letzte Tropfen möglich, anschliessend gibts einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Es wird wiederum mild, die Temperaturen klettern in der Region auf 12 Grad.

Ukrainer in der Region: Seit bald einem Jahr wohnt die ukrainische Familie Milevskyi im Wasseramt. Sie gehörte zu den zu den ersten Flüchtlingen, die vergangenen März im Kanton Solothurn ankamen. Christof Ramser, Leiter des Kantonsressorts, hat Milevskyis in den vergangenen Monaten immer wieder besucht. Auch jetzt wieder. Es zeichnet sich ab: Je länger sie hier bleiben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie in ihre kriegsversehrte Heimat zurückkehren. Eine Zerreissprobe.

Unser Silvestermenu: Noch schnell ein Festessen für Silvester zaubern? Aber sicher! Die Oltner Kochweltmeisterin Karina Fruman hat für uns exklusiv einen leckeren Dreigänger kreiert. Aus ihrer Küche, der Küche des Kantonsspitals Olten, kommt das diesjährige Silvestermenu. Online-Redaktorin Béatrice Scheurer und Fotograf Patrick Lüthy haben Fruman besucht. Dabei haben sie erfahren, warum Champagner so gut zu Silvester passt, warum Sellerie überraschend gut schmeckt – und warum es nicht immer ein sehr teures Stück Fleisch sein muss.

News aus der Gastroszene: Die Schweizer Gastronomie steht unter Druck. Das zeigt sich etwa in Olten, wo das Restaurant The Guest nach bloss sechs Monaten wieder geschlossen wurde. Wie kam es dazu? Optimismus versprüht derweil Peter Basler. Seit 25 Jahren führt er das Hotel und Restaurant Roter Turm in Solothurn. Für ihn bewährt sich das Konzept einer traditionellen Ausstattung und einer traditionellen Küche.

