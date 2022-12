Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 23. Dezember. Das Weihnachtswochenende steht vor der Tür! Heute bleibt es in der Region weiterhin stark bewölkt und es ist häufig nass, auch kräftige Regengüsse sind möglich. Schnee gibts erst ab rund 2000 bis 2300 Metern. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 6 bis 12 Grad, am Nachmittag gibts 10 bis 15 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Schnüffeln erlaubt: 2020 haben wir Solothurnerinnen und Solothurner über das revidierte kantonale Polizeigesetz abgestimmt. Bald kann es nun auch angewendet werden. Denn das Bundesgericht hat gestern sein Urteil zu einer Beschwerde gegen das Gesetz veröffentlicht. Demnach ist die verdeckte Ermittlung - so wie im Gesetz vorgesehen - erlaubt. Alles gut also? Nicht unbedingt. Die Beschwerdeführer haben auch Erfolge erzielt: Das höchste Gericht kritisiert einzelne Paragraphen, die noch angepasst werden müssen.

Schwarzfahrer: Das ist happig: Beim Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU) wächst die Zahl der Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer seit zehn Jahren stetig. Die Gründe dafür? Sven Altermatt hat ihnen nachgespürt.

Weihnachtseinkäufe: Die Leute sollen bereit sein, dieses Jahr an Weihnachten mehr Geld auszugeben. Zu diesem Schluss kam kürzlich eine Studie. Doch unsere Umfrage in Olten, Grenchen und Solothurn zeigt ein etwas anderes Bild: Von Rekordumsätzen spricht man in diesem Weihnachtsverkauf (noch) nicht.

