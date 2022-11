Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 18. November. Am Morgen ist es noch stark bewölkt. Tagsüber dann veränderlich mit einem Mix aus Wolken, ein paar Auflockerungen und nur noch gelegentlichen Schauern. Flocken gibts ab 1200 bis 1300 Metern. Die Temperaturen in der Früh zwischen 5 bis 8 Grad, am Nachmittag 8 bis 11 Grad.

Peinliche Datenpanne: Dem Solothurner Volkswirtschaftsdepartement ist bei einem Mailversand ein Schnitzer unterlaufen. Es outete in einer Nachricht versehentlich Gesuchsteller für Corona-Härtefallgelder. Darunter finden sich wichtige Betriebe aus dem Kultur- und Gastrobereich. Eine heikle Angelegenheit, denn wer Härtefallgelder beantragt oder erhalten hat, ist aus guten Gründen geheim. Der Kanton räumt seinen Fehler ein. Wie die Panne passieren konnte.

Tabuthema Kinderlosigkeit: Kinder? Nein danke! Eine Stadtsolothurnerin will keine Kinder – und sucht nun gleichgesinnte Frauen und Männer zum Austausch. Konkret will Tamara Moser eine Gesprächsgruppe zum Thema aufbauen. Sie wolle dazu beitragen, dass freiwillige Kinderlosigkeit in der Gesellschaft salonfähig wird, erklärte Moser im Gespräch mit Kantonsredaktorin Daniela Deck.

Steinreicher Oensinger: Robert Louis-Dreyfus lenkte eine globale Handelsdynastie, rettete Adidas vor dem Untergang und war in grosse Fussballskandale verwickelt. Bislang unbeachtet blieb: Der französische Milliardär bekam auch das Bürgerrecht von Oensingen. Wie kam es dazu? Die Geschichte einer nicht gerade alltäglichen Einbürgerung.

