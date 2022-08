Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 12. August 2022. Im Kanton Solothurn wird das Wetter heute erneut sonnig bei Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Bischof will nochmals: Nun wagt sich der erste Solothurner Ständeratskandidat aus der Deckung: Mitte-Ständerat Pirmin Bischof (bisher) kündigt an, dass er im kommenden Jahr nochmals für vier Jahre ins Stöckli gewählt werden möchte. Wer neben dem Stadtsolothurner noch ins Rennen steigen will, ist bisher nicht bekannt. Klar ist einzig: Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird SP-Ständerat Roberto Zanetti nicht mehr antreten. Die Ausgangslage haben wir hier schon einmal zusammengefasst.

Doch keine Steuersenkung? Der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Und dass es bei Steuerberechnungen auf Details ankommen kann, wissen alle, die Steuererklärungen ausfüllen. Nun zeigt die Recherche unseres Kantonsredaktors Urs Moser: Wegen eines juristischen Details könnten die Solothurnerinnen und Solothurner vielleicht nur in geringem Masse von der Steuersenkung profitieren, die sie kürzlich an der Urne beschlossen haben. Denn gerade wegen dieser Steuersenkung könnte die kalte Progression nicht ausgeglichen werden. Dies widerspreche der Steuergerechtigkeit, argumentiert Moser in seinem Kommentar.

Frust: Seit zwei Wochen ist die Strasse auf den Grenchenberg gesperrt – und wie lange dies noch dauert, ist ungewiss. Die Pächter der Berggasthöfen erfuhren von der Sperrung auf Facebook, wie unser Grenchen-Redaktor Oliver Menge im Gespräch mit ihnen herausgefunden hat. Und mindestens ebenso gross wie der Frust ist bei den Pächtern der Einnahmeverlust. Doch nun will die Bürgergemeinde als Besitzerin der Strasse handeln.

