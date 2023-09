Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 28. September 2023. Am Morgen hat es gebietsweise Nebel, aus der Nacht heraus noch Wolkenfelder. Später wird es recht sonnig mit Schleierwolken. Temperaturen am Donnerstag in der Früh 11 bis 14 Grad, am Nachmittag 22 bis 26 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Pensionär will ins Stöckli: Kleinkariertheit und Selbstüberschätzung sind Felix Wettstein ein Gräuel. Der Nationalrat aus Olten kämpft dafür, dass die sozialen Ungleichheiten im Land kleiner werden und die Biodiversität grösser.

Knatsch in Oensingen: Ein ehemaliger Mitarbeiter der Gemeinde Oensingen und seine frühere Arbeitgeberin trafen sich vor Verwaltungsgericht. Der Streitpunkt: Lohnforderungen in der Höhe von 35’000 Franken und ein Arbeitszeugnis. Die Verhandlung endete mit einem Vergleich.

«Man es drehen wie man will»: In einem «Wendebuch» über den Autor, Künstler und Bühnenmenschen finden Kunst und Literatur zusammen. «Franz und Hohler. Olten gratuliert zum Achtzigsten» wurde am Mittwoch eingeweiht – die erste Ausgabe ging an den Protagonisten selber.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!