Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 7. September 2023. Das Wetter: Nach rascher Auflösung allfälliger lokaler Nebel- oder Hochnebelfelder ist es erneut sonnig. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 13 bis 15 Grad, am Nachmittag bei 26 bis 29 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Shopping in der Altstadt: An der Gurzelngasse 20 in der Solothurner Altstadt sind die Schaufenster seit dem 19. August dunkel. Ein grosses internationales Kosmetikunternehmen wird die Ladenfläche nun übernehmen.

Seilbahnprojekt: Ein Kran, eine Gondel und staunende Gesichter: Mit einer Aktion hat Initiant Reto Paul Grimm einmal mehr auf seine Vision einer urbanen Seilbahn aufmerksam gemacht. Noch in diesem Jahr soll sich der Kanton zum Projekt äussern.

Forfait-Niederlage und Punktabzug: Am Samstag kam es beim Drittliga-Spiel zwischen Wangen und Oensingen in den Schlussminuten zu Rangeleien unter den Spielern, in die sich auch Zuschauer einmischten, was zum Abbruch der Partie durch den Schiedsrichter führte. Jetzt ist das Urteil da.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!