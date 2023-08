Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 31. August 2023. Bereits gestern war das Wetter freundlicher geworden, nach einem kurzen Dämpfer setzt sich dieser Trend heute fort: Am Morgen sind noch einige Regentropfen möglich, ab Mittag und im Laufe des Nachmittags Auflockerungen. Von morgens 11 erreichen die Temperaturen maximal 21 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Verkehrte Bewerbungsprozesse:

Eine neue Job-Plattform kehrt im Kanton Solothurn den Bewerbungsprozess um: Stellensuchende registrieren sich, Firmen kontaktieren jene, die ihrem Profil entsprechen. Das Angebot richtet nicht zuletzt an Absolventen der Fachhochschulen in der Region. Mehrere Hundert junge Leute haben sich bereits registriert.

Transparenter Wahlkampf:

Knapp 100’000 Franken lassen sich die Solothurner Grünen den Wahlkampf kosten. Sie legen das gesamte Wahlkampfbudget, inklusive woher das Geld stammt und wofür es ausgegeben wird, offen. Bekannt sind auch die Budgets bei vier der sechs Ständeratskandidierenden.

Lädelisterben:

Der Kleiderladen «Joy’s Choice» in der Solothurner Schmiedengasse wird Mitte September schliessen. Die Inhaberin Joy Büschlen erklärt, was sie dort in Zukunft plant. Auch an der Gurzelngasse gibt es einen Kleiderladen weniger.

Rieders König:

«Der König» heisst der neue Roman des Oltner Schriftstellers Martin Rieder. Darin mischt er Realität und Fiktion, stellt philosophische Fragen und gibt politische Statements ab.

