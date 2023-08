Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 17. August 2023. Vereinzelt gewitterte es schon in der Nacht. Auch heute morgen wird das Wetter wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Phasen um den Mittag rum. Am Nachmittag und am frühen Abend muss lokal mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Temperaturen bewegen sich von etwa 18 auf bis zu 28 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Schon seit Jahren: Die kantonale Verwaltung soll ein übergreifendes Risikomanagement bekommen. Dabei geht um eine wichtige Frage – auch im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler: darum, wie sich die Behörden für Krisen wappnen; wie sie Risiken erkennen, systematisch angehen und Schaden vom Staat abwenden können. Doch bis es so weit ist, wird es weiter dauern.

Leicht versetzt: Auch der Gemeinderat von Stüsslilngen staunte nicht schlecht, als letztes Jahr ein Fussgängerstreifen an der viel befahrenen Kantonsstrasse in der Dorfmitte nach Unterhaltsarbeiten verschwunden blieb. Jetzt wurde ein Kompromiss gefunden – fast rechtzeitig zum Schulstart.

Schulleiterinnen im Jobsharing: Erstmals wird ein Schulkreis im Jobsharing geleitet: Martina Schneiter und Fabienne Flessa stehen dem Schulkreis Kastels vor. Die beiden Pädagoginnen leiten einen Schulkreis mit 362 Schülerinnen und Schülern sowie Kindergartenkindern. Ein Bericht.

