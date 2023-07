Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 5. Juli 2023. Nach einer kühlen Nacht wird das Wetter heute sonnig und warm. Die Temperaturen bleiben noch unter 30 Grad, was sich gegen das Wochenende hin ändern wird.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Neue Mutthornhütte: Weil der Berg bröckelt, muss die alte Mutthornhütte weg. Wie die Zukunft aussieht, darüber weiss man nun mehr: Der SAC Weissenstein hat das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs ausgewählt. Ausserdem werfen wir noch einen Blick auf die anderen Projekte.

«De wild Ma»: Neues Konzept in alter Stube: Ina und Willy Palm führen nun offiziell den «wilden Mann» in Schönenwerd. Was sie alles vorhaben, erfahren sie in unserer Reportage.

Wann ist Mobbing wirklich Mobbing? Die Schulsozialarbeit Grenchen muss Hunderte Fälle im Jahr bearbeiten. Wirkliche Mobbingfälle gibt es gemäss Gesamtschulleiterin Nicole Hirt etwa ein halbes Dutzend pro Jahr. Ein Beispiel eines Mädchens zeigt, wie ein solcher Fall verlaufen kann.

