Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 22. Juni 2023. In der Nacht auf heute Morgen sinken die Temperaturen auf bis zu 18 Grad. Das Wetter heute Vormittag leicht bewölkt mit Temperaturen bis zu 29 Grad. Gegen Abend ziehen Gewitter auf und es kann lokal auch zu Starkregen und Hagel kommen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Finanzieller Druck: Weil der finanzielle Druck hoch ist, will die Solothurner Spitäler AG offenbar das noch ausstehende Neubauprojekt beim Bürgerspital zusammenstreichen. Das könnte auf die geplante neue Kantine Auswirkungen haben. Lesen Sie mehr dazu hier.

Die Bettlacherin Marianne Wüthrich Gross leitet zusammen mit Anna Hug das Traditionsunternehmen Hug AG, das Backwaren und auch Dar-Vida herstellt. Dafür pendelt sie mehrmals die Woche ins luzernische Malters.

Wohn- statt Gewerbezone: In mehreren Gebäuden in der Gewerbezone Welschenrohr sind Wohnungen erstellt worden, obwohl dies eigentlich nicht zonenkonform ist. Jetzt will die Gemeinde handeln und die entsprechenden Zonen nachträglich anpassen.

