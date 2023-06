Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 15. Juni 2023. Das Wetter heute wird sonnig und wolkenlos. Die Temperaturen beginnen am Morgen bei 11 Grad und steigen in Verlauf des Tages auf 24 Grad. Gegen Abend können dann vereinzelt Wolken hervorkommen, es bleibt aber trocken.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Frauenstreik in der Region: Gestern war der Tag, an dem Frauen ihre Rechte einfordern. Der Frauenstreiktag brachte schweizweit Hunderttausende auf die Strasse bringen. Auch im Kanton Solothurn waren viele unterwegs, allen voran in Olten und Solothurn. Unsere Reporterin Anja Neuenschwander war dabei. Mehr zur beeindruckenden Solothurner Frauenrechtsgeschichte lesen Sie hier.

Pistolen für die Polizei: Die Kantonspolizei Solothurn bekommt neue Dienstwaffen. Die Pistolen werden sogar mit einem Zielgerät ausgestattet sein. Gekauft werden gleich 550 Stück. Was die Waffen können und wie die Zielsicherheit verbessert werden soll.

Das Stahlwerk feiert: Die Stahlfabrik in Gerlafingen prägte in den letzten zwei Jahrhunderten die Region Solothurn. Bei der grossen Jubiläumsfeier in Gerlafingen war auch Bundesrat Albert Rösti dabei. Hier finden Sie unser Hintergrund-Dossier zum Thema.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!