Es ist Donnerstag, der 8. Juni 2023.

Es ist Donnerstag, der 8. Juni 2023. Das Wetter wird recht sonnig. Bereits am Vormittag sind aber einzelne Schauer möglich, am Nachmittag dann ein paar Regengüsse und Gewitter. Temperaturen am Morgen 12–13 Grad, am Nachmittag 24–27 Grad.

Unnötige Heimaufenthalte: Jede sechste Solothurnerin oder jeder sechste Solothurner müsste nicht im Pflegeheim sein. Dies zeigen aktuelle Zahlen. Denn der Pflegeaufwand ist gering, die Senioren könnten mit Unterstützung auch noch zuhause leben, was eventuell günstiger wäre. Doch dass dies nicht geschieht, so zeigt die Recherche unserer Redaktorin Daniela Deck, liegt möglicherweise an einem finanziellen Fehlanreiz für Betroffene.

Hohler unbekannt: Franz Hohler gehört heute zu den bekanntesten Schweizer Kulturschaffenden. Und ist derzeit wegen seines 80. Geburtstags in aller Munde. Sein Wirken aber begann im Kanton. Heute vor genau 64 Jahren wurde im Oltner Tagblatt sein erster Text publiziert. Hätte es das Internet schon gegeben, hätten sie an dieser Stelle also davon gelesen. Den Text finden Sie hier, Ansätze seines Schalks und Könnens sind bereits ersichtlich.

Abstimmung: Am 18. Juni wird im Kanton über das Gesundheitsgesetz abgestimmt. Mein Kollege Sven Altermatt hat sich in einer Analyse mit dem Thema auseinandergesetzt. Er schreibt in seinem Leitartikel: «Das Ja ist das kleinere Übel». Die Argumentation lesen Sie hier.

