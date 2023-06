Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 1. Juni 2023. Das Wetter heute gleicht sich dem gestrigen. Morgen ist es sonnig mit 11 Grad in der Früh, am Nachmittag gehen die Temperaturen auf 25 Grad. Am Abend kommen vereinzelt Quellwolken auf.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Knall in Oensingen: In Oensingen ist SP-Gemeinderätin Nicole Wyss zurückgetreten - quasi aus Protest. «Ich kann so nicht weitermachen», sagt sie. Die Politikerin ist unzufrieden mit der Migrationspolitik der Gemeinde und kritisiert im Interview indirekt auch den Gemeindepräsidenten.

1. Mai-Nachspiel: Als die Frau aus den Ferien nachhause kam, fehlten die wertvollen Vintage-Design-Stühle im Garten. Die Dulliker Stäcklibuebe hatten sie mitgenommen. Dann verschwanden sie ganz. Nun überlegt die Gemeinde Massnahmen - und fragt, wie zeitgemäss der Brauch noch ist.

Schuhe für die Schweiz: Der Konzern Dosenbach-Ochsner betreibt in Luterbach bereits ein Logistik-Center, von dem aus die Schweizer Filialen mit Schuhen und Sportartikeln versorgt werden. Nun wird noch ausgebaut: Auch der Online-Versandhandel soll in der Wasserämter Gemeinde ein Zuhause finden. Wir waren zu Besuch im beeindruckenden Logistik-Lager.

