Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 25. Mai 2023. Nach einer kühlen Nacht wird das Wetter heute Vormittag regnerisch und bewölkt. Im Verlaufe des Tages werden die Wolken weniger und die Temperaturen steigen. Morgen sind die Temperaturen um die 10 bis 12, am Nachmittag dann bis zu 20 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kanti-Neubau? Bleibt die Kantonsschule Solothurn dort, wo sie jetzt ist? Oder wird sie umziehen müssen? Die Frage stellt sich, denn es herrscht ein Mangel an Unterrichtszimmern, der sich noch verschärfen wird. Der Kanton prüft deshalb jetzt den Umbau des aktuellen Areals hin zu einem Bildungscampus. Aber auch ein Neubau im Westen der Kantonshauptstadt steht zur Diskussion. Mehr über das Projekt lesen Sie hier.

Smarte Strassenlampen: Kosten und Energieverbrauch sollen sinken; zudem soll die Lichtverschmutzung geringer werden: Die Stadt Olten setzt künftig auf smarte Strassenlampen. 2500 öffentliche Leuchten werden deshalb ersetzt. Ein Feldversuch zeigte, dass bis zu 80 Prozent Energie eingespart werden kann.

Filmpreis: 10000 Franken sponserten die Wasserämter Gemeinden jedes Jahr für den Prix d`honneur an den Solothurner Filmtagen. Doch jetzt soll Schluss sein, die Gemeinden haben beschlossen, sich zurückzuziehen. Nicht verwundert ist unsere Redaktorin Rahel Meier. Der Preis sei an den Filmtagen in den Hintergrund gerückt, schreibt sie in ihrem Kommentar. Die Wertschätzung habe gefehlt.

