Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig

Es ist Donnerstag, der 11. Mai 2023.

Es ist Donnerstag, der 11. Mai 2023. In der Nacht hat der Regen begonnen und begleitet uns nun durch den Tag. Die Temperaturen steigen von 9 Grad auf maximal 12 Grad. Das Wetter wird sich voraussichtlich erst am darauffolgenden Mittag aufhellen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Spezielle Allianz für Klimaschutz: Dass Umwelt- und Wirtschaftsverbände am gleichen Strick ziehen, ist nicht alltäglich. Im Kanton Solothurn tun sie es für den Klimaschutz. Handelskammer, Gewerbeverband und WWF schliessen sich für die Gründung des «Nachhaltigkeitsnetzwerks Kanton Solothurn» zusammen. Solche Netzwerke gibt es zwar auch schon andernorts, Umweltexperte Holger Hoffmann-Riem spricht dennoch von einem Musterfall. Warum?

Kontroversen im Kantonsrat: Der Solothurner Kantonsrat erklärt einen Volksauftrag für ungültig, der den Verwaltungsrat der kritisierten Ausgleichskasse per sofort absetzen wollte. Und ein SVP-Parlamentarier sorgt derweil mit einem Vergleich für Aufregung.

Das alte Solothurn: Wie sah es in Solothurn in den 1950er- und 1960er-Jahren aus? Dank des Fotografen Ernst Räss gibt es zahlreiche Einblicke in jene Zeit. Einblicke, für die man nun nicht mehr in ein Archiv steigen muss. Denn jetzt kann man von zuhause aus ins alte Solothurn eintauchen. In aufwendiger Arbeit wurden Räss’ Bilder digitalisiert.

