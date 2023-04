Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 27. April 2023. Nach einer kalten Nacht bleibt das Wetter heute Vormittag noch frisch und kühl. Gegen Mittag wird es trotz Schleierwolken ziemlich sonnig und mild. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 18 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Das grosse Aufräumen Sie galt als Alphornvirtuosin und ist nur 39 Jahre alt geworden: Die in Feldbrunnen aufgewachsene Musikerin Eliana Burki hat internationale Bekanntheit erlangt. Nun ist sie an einem Hirntumor verstorben, wie gestern bekannt geworden ist. «Berge, Kühe, Traditionsinstrument - Eliana Burki weiss solche Schweizer Klischees so zu verbinden, dass es neu, leicht und spielerisch wirkt», schrieb die «Süddeutsche Zeitung» einst. Wegbegleiter aus der Region zeigen sich tief betroffen.

Eliana Burki (†). zvg

Spital-Diskussion: Nun nimmt Kurt Fluri Stellung zum Defizit bei den kantonseigenen Spitälern. Auf einer Skala von 1 bis 10 schätzt der Verwaltungsratspräsident der Spitäler-AG die Aussichten auf «zwei bis drei» ein. Deshalb will Fluri nun über den kantonalen Gesamtarbeitsvertrag diskutieren, der das Personal vergleichsweise gut dastehen lässt.

Solarlehre: Will die Schweiz die Energiewende schaffen, so braucht sie in den nächsten Jahren Tausende Solaringenieure. Doch woher sollen sie kommen? Ab 2024 wird eine entsprechende Lehre angeboten. Wie unser Kantonsredaktor Raphael Karpf recherchiert hat, kämpft nun der Kanton Solothurn dafür, Schulstandort für die Lehre zu werden – schliesslich befinden sich im Kanton einige bekannte Player.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!