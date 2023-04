Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 20. April 2023. Der Tag beginnt nass bei 2 Grad. Der Regen nimmt im Tagesverlauf langsam ab, die Temperaturen steigen auf 10 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Pilotprojekt: Auf einem Parkplatz in Olten steht ein grosser Ahornbaum, um dessen Zustand man sich schon Gedanken gemacht hat. Nun setzt die Stadt als erste in der Deutschschweiz auf eine neue Methode: Der Baum wird digital überwacht. Wie das funktioniert, können Sie hier lesen.

Einblick in die Berufsbildung: Seit 25 Jahren ist Eva-Maria Stalder beim Berufslernverbund Thal-Mittelland für die Lernenden zuständig. Nun geht sie in Pension und blickt kritisch zurück. «Die Generation Z muss lernen, dass sie nicht nur konsumieren kann», sagt sie zum Abschied.

Schornsteinfeger der besonderen Art: Es ist ein Symbol für einen wichtigen Teil der solothurnischen Industriegeschichte: Der Kamin auf dem Attisholz-Areal zeugt von der Arbeit in der einstigen Cellulosefabrik. Das Areal wird umgebaut, doch der rund 100 Meter hohe Kamin soll bleiben: Derzeit wird er gar mit viel Aufwand renoviert. Wir waren dabei.

