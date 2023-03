Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 30. März 2023. Nach einer milden Nacht wird das Wetter heute Vormittag regnerisch und kühlt im Vergleich zu der Nacht noch leicht ab. Nach einer kurzen Auflockerung kommt erneut ein Gewitter auf. Die Temperaturen schwanken zwischen 9 bis 15 Grad. Im ganzen Kanton ist zudem mit Böen von bis zu 75 km/h zu rechnen!

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Beeindruckend: Er hat eine Attestlehre gemacht - und heute ist er Chef von 50 Mitarbeitenden beim Solothurner Sanitärbetrieb Saudan AG. Unser Wirtschaftsredaktor Sébastian Lavoyer zeichnet die eindrückliche Geschichte von Sascha Friedrich nach, der sagt: «Bist du mal in einer Kleinklasse, hast du einen schweren Stand.»

Kriminellster Bezirk: Kein Bezirk in der Schweiz verzeichnet pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner so viele Straftaten wie der Stadtbezirk Solothurn. Warum ist dies so? Dieser Frage ist unser Stadtredaktor Fabio Vonarburg nachgegangen.

Grossschlachterei: Der Fleischverarbeiter Bell plant in Oensingen nicht nur einen neuen Rinderschlachthof, sondern auch mehrere weitere Gebäude. Zwischen 600 und 680 Millionen Franken investiert der Konzern, dessen Mitarbeiterzahl im Gäu von 700 auf 1100 steigen soll. Unsere Redaktorin Rahel Bühler schaut hinter die Kulissen und stellt die Projekte vor.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!