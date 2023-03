Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 23. März 2023. Nach einer milden Nacht wird das Wetter heute bewölkt. Am Morgen scheint vereinzelt noch die Sonne. Am Nachmittag verschwindet die Sonne hinter den Wolken, die Temperaturen klettern dennoch auf 18 Grad. Heute ist wahrscheinlich der letzte schöne Tag dieser Woche.

Streit um Katasterwerte: Die Grünen wollten die Volksinitiative, die ein Moratorium für die geplante Revision der Katasterschätzung im Kanton Solothurn verlangt, für ungültig erklären. Das kommt für den Kantonsrat nicht in Frage. Aber er empfiehlt die Initiative im Einklang mit der Regierung zur Ablehnung, während die Finanzkommission für ein Ja plädierte, wenn auch nur äusserst knapp mit Stichentscheid ihres (SVP-)Präsidenten. Für die Initiative stimmten neben der SVP auch die Freisinnigen, was ihnen Kritik einbrachte. Der Debattenbericht von Kantonsredaktor Urs Moser.

Unerwünschter Russe: Ex-Olympiasieger Alexander Popow lebte in den 2000er-Jahren in Solothurn, er war im Kanton gar Sportler des Jahres. Bis heute ist der frühere Schwimmer der Region verbunden. Doch als Kreml-Funktionär wird Popow nun von der Ukraine sanktioniert. Nur eine bekannte Schweizer Uhrenmarke mag nicht ganz auf seine Strahlkraft verzichten.

Neue Führung für Gerüstebauer: Die Roth Gerüste AG mit Hauptsitz in Gerlafingen ist der grösste Gerüstebauer des Landes. Nun hat das Unternehmen eine neue Führung bekommen. Philippe Wingeier übernahm die Geschäftsführung von Walter Fankhauser, der während 18 Jahren die Firma mit Sitz in Gerlafingen erfolgreich leitete. Der neue Firmenchef will auf dem bereits Erreichten weiterbauen, aber auch gezielt Akzente setzen, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Regionalredaktor Urs Byland über Wingeiers Pläne.

