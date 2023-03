Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 16. März 2023. Temperaturen um die 0 Grad erwarten uns am Morgen. Die Sonne drückt sich im Verlaufe des Tages durch die Wolken durch und bringt warmes, trockenes Wetter. Am Nachmittag sind mit Höchsttemperaturen von 14 Grad zu rechnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Helle Stimmen: Hätten Sie gewusst, dass die Solothurner Singknaben der St. Ursen Kathedrale der älteste Knabenchor Europas sind? Er wird erstmals in einer schriftlichen Quelle aus dem Jahr 742 erwähnt. Redaktorin Judith Frei hat sich auf Spurensuche begeben und bei einem Probenbesuch bei den Singknaben herausgefunden, was sie heute noch an ihrem Chor begeistert.

Schwierige Fälle: Insgesamt hat die Geschäftslast zwar nicht zugenommen, aber die Solothurner Staatsanwaltschaft hat mit mehr besonders aufwendigen Fällen zu tun, weshalb der Pendenzenberg letztes Jahr wieder etwas gewachsen ist. Der Druck werde kaum abnehmen, sagt Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck. Und kündigt an, dass noch im ersten Halbjahr mit der Anklage gegen den Wasserämter Feuerteufel zu rechnen ist.

Heikle Planung Die Gesellschaft altert, Pflegepersonal ist knapp, allerdings bleiben auch immer mehr Menschen bis ins hohe Alter selbstständig. Das macht die «Versorgungsplanung der Alters- und Langzeitpflege» zu einem heiklen Dossier. Wir zeigen auf, was neu ist und wo die umstrittenen Punkte sind.

