Es ist Donnerstag, der 16. Februar 2023. Einer schönen Chesslete steht nichts im Weg: Der Nebel löst sich am Morgen auf und vor allem gegen Mittag gibt's viel Sonnenschein und blauen Himmel. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 13 Grad.



Sie gingen durch die Decke, die Energieberatungen, die der Kanton Solothurn gratis anbietet. Seit Beginn des Ukrainekrieges und – damit verbunden – aufgrund der höheren Energiepreise suchen Solothurner Hausbesitzerinnen und -besitzer nach Alternativen für ihre bisherigen Heizungen. Unser Kantonsredaktor Raphael Karpf hat die Zahlen zusammengetragen und ist der Frage nachgegangen, ob die zusätzlichen Bemühungen reichen, um das Ziel Netto Null bis 2050 zu erreichen.

Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer leben mit dem Schutzstatus S in der Schweiz – und können deshalb einfacher arbeiten als andere Flüchtlinge. Dennoch harzt es mit der Integration in den Arbeitsmarkt, wie der Bericht von Christof Ramser, dem Leiter unseres Kantonsressorts, zeigt.

Wenn Sie diesen Newsletter lesen, dann hat vielerorts bereits die Fasnacht begonnen. Tausende sind morgens um fünf Uhr in Solothurn zur Chesslete zusammengekommen, bereits gestern Abend fanden Fasnachtsauftakte in Olten, Egerkingen oder Grenchen statt. Alles dazu finden Sie in unseren Fasnachtsdossiers.

