Es ist Montag, der 13. Februar 2023. Nach einer kalten Nacht gibt es am Morgen viel Nebel und Wolken. Gegen Mittag lockert es auf und die Temperaturen gehen auf 8 Grad hoch bei schwachem Wind. Zum Abend hin sinken die Temperaturen wieder auf 0 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Vereinfachung bei Kita-Subventionen: Bei der Subventionierung der Kita-Kosten in der Region gibt es mitunter grosse Unterschiede. Und deren Handhabung ist heute alles andere als einheitlich. Immer mehr Gemeinden setzen bei der Kinderbetreuung auf das Gutscheinsystem. Jetzt gibt es ein Argument mehr dafür: Eine Plattform ermöglicht die Austauschbarkeit von Betreuungsgutscheinen für Einrichtungen in verschiedenen Gemeinden. Damit wird das System für Eltern noch attraktiver. Bisher machen aber erst zehn Gemeinden mit.

Die Fasnacht naht: Vor der Fasnacht ist – die Vorfasnacht. Am Wochenende war deshalb einiges los in der Region. An der Oltner Banausiade «zelebrierte der Hochadel des fasnächtlichen Humors sein Programm vor vollen Rängen», wie Stadt-Olten-Redaktor Urs Huber schreibt. In Solothurn hat der Pop-up-Fasnachtsladen in der Jugi wieder geöffnet; wir haben ihn besucht. Und an der «Gosche Nacht» in Grenchen begeisterte das Comeback des «Ukulele-Bärs».

Der Valentinstag und das Klima: Wenn morgen zum Valentinstag rote Rosen verschenkt werden, dann ist das vielleicht gut für die Beziehung, aber weniger fürs Klima. Ja nach Herkunft der Blumen ist die Umweltbelastung durch Zucht und Transport beträchtlich. Doch es gibt inzwischen regionale Produzenten, die dem Trend zur Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Unsere Mitarbeiterin Vanessa Simili hat mit einem von ihnen gesprochen.

