Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Es ist den ganzen Tag bewölkt, grösstenteils aber trocken. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 2 und 6 Grad, am Nachmittag zwischen 7 und 11 Grad. Es weht ein starker Südwestwind.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Neubau Staatsarchiv: Das Staatsarchiv hat Platzprobleme - und der Kanton Solothurn gibt jedes Jahr viel Geld aus, um «sein» leerstehendes Kapuzinerkloster in Solothurn zu unterhalten. Nun wälzt Kantonsbaumeister Guido Keune neue Pläne, um gleich beide Probleme zu lösen: Staatsarchiv und Zentralbibliothek könnten ins - und unters Kloster ziehen, während ihre bisherigen Gebäude inklusive Umschwung verkauft würden.

Weiterer Abgang: Soeben wurde bekannt, dass die Direktorin des Solothurner Bürgerspitals quasi abgesetzt worden ist. Nun verzeichnet die Solothurner Spitäler-AG einen erneuten Kaderabgang: Der Chefarzt für Allgemeine Innere und Notfallmedizin in Solothurn verlässt das kantonseigene Unternehmen. Er sagt: «Berufsethische Gründe erlauben es mir nicht mehr, in diesem Betrieb tätig zu sein.»

Showdown in Grenchen: Ende November kam es beim Flughafen Grenchen zum Eklat: Der Verwaltungsratspräsident und sein Vize wurden von Aktionären, darunter der Kanton und die Stadt Grenchen, zum Rücktritt aufgefordert. Doch während Verwaltungsratspräsident Erich Blösch seinen Hut nahm, will Vize Conrad Stampfli nicht freiwillig abtreten. Nun kommt es Ende Januar an einer ausserordentlichen Generalversammlung zum Showdown - und möglicherweise zu seiner Abwahl.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!