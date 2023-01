Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 05. Januar. Es ist morgens stark bewölkt und zeitweise nass, am Nachmittag klingt der Regen ab und es gibt Aufhellungen. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 5 und 10 Grad, am Nachmittag zwischen 10 und 13 Grad. Es weht ein mässiger Südwestwind.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Steuer-Missverhältnis: Es ist eine erstaunliche Entwicklung. Im Kanton Solothurn sinken die Steuerabgaben der juristischen Personen auf Kantonsebene seit Jahren deutlich: zwischen 2009 und 2019 von 161 auf 111 Millionen Franken. Für den wachsenden Staatshaushalt springen die natürlichen Personen ein, die mehr Steuern bezahlen. Warum ist das so, während in anderen Kantonen die Einnahmen wachsen? Eine Spurensuche.

Post sucht Gemeinden: Immer mehr Postfilialen werden geschlossen. Um die Frequenzen an den bestehenden Standorten zu erhöhen, testet die Post verschiedene Massnahmen und öffnet sich für Dienstleister. So kann man Versicherungen in Postfilialen finden. Nun wird in Matzendorf an einem weiteren Konzept getüftelt: Die Gemeindeverwaltung könnte ihren Schalter in die Post verlegen - und so die Filiale vielleicht längerfristig retten.

Die gute Nachricht: Neben all den ernsthaften Themen haben wir für Sie heute auch einen Aufsteller des Tages: Es ist die Geschichte von Susi und Thomas Hänggi aus Hägendorf und ihrem Kater Banusch. Wir erzählen hier, wie ihr 16-jähriger Kater nach acht Jahren per Zufall wieder zur Familie zurückfand. «Wir haben unser Wunder für das 2023 bereits ... unglaublich», so Thomas Hänggi.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!