Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 15. Dezember. Es ist den ganzen Tag hindurch bewölkt, bis zum Abend bleibt es weitgehend trocken. In der Früh wird es 1 bis 2 Grad, am Nachmittag bis zu 5 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Solarpflicht: Neubauten sollen einen Teil der benötigten Elektrizität selbst erzeugen müssen. Das hat der Kantonsrat gestern beschlossen. Damit will er eine Solarpflicht einführen. Nicht zuletzt macht das Parlament damit der zuständigen Regierungsrätin Dampf: Brigit Wyss nämlich will erst im kommenden Jahr ein neues Energiegesetz vorstellen. Das stösst vor allem der SP sauer auf.

Reichsbürger: Ein entführtes Kind im Schwarzbubenland, satanistische Verschwörungstheorien, der Fall Nathalie und ein verhafteter deutscher Reichsbürger: Das sind die Bestandteile eines erstaunlichen Kriminalfalles, in dem die Solothurner Behörden ermitteln. Ein Bundesgerichtsurteil zeigt nun die Zusammenhänge in diesem Fall auf.

Olten-Paris direkt: Die Solothurner Regierung möchte direkter an die Städte Mailand und Paris angebunden sein. Sie pocht bei den SBB auf eine Direktverbindung von Olten nach Paris. Mein Kollege Sven Altermatt stellt die Forderungen des Kantons vor und nennt mögliche Hindernisse.

