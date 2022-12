Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

es ist Donnerstag, der 1. Dezember. Es ist hochnebelartig bewölkt, höchstens vereinzelt gibt es Auflockerungen. Die Temperatur liegt am Morgen zwischen 1 und 3 Grad, am Nachmittag steigt sie auf zwischen 3 und 5 Grad. Es weht eine leichte Bise.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Leere Gassen: Abendverkauf in Solothurn, ein Treffpunkt für die ganze Stadt und Region. Das war einmal. Heute sind die Altstadtgassen am Donnerstagabend mehrheitlich leer. Viele Geschäfte schliessen wie jeden Tag schon um 18.30 Uhr, bis 21 Uhr geöffnet hat schon gar niemand. Es ist ein Teufelskreis: Je weniger Geschäfte beim Abendverkauf mitmachen, desto unattraktiver wird er.

Eklat in Grenchen: Der Regionalflugplatz Grenchen sorgt in letzter Zeit für schlechte Publicity. Nach dem Scheitern des Projekts «Swiss Rotor Hub» war die Situation verfahren. Nun kam es zum Eklat: Verwaltungsratspräsident Erich Blösch hat per sofort demissioniert, nachdem er aus Aktionärskreisen dazu aufgefordert wurde. Auch von Vertretern von Stadt und Kanton. Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Co-Chefredaktor Lucien Fluri.

Kirchenstreit: Zwei Kirchen am gleichen Ort mit dem gleichen Kirchenpatron? Das gibt es üblicherweise nicht. In Olten schon, die Dreitannenstadt hat zwei Martinskirchen. Das Unikum geht auf den Kirchenstreit der 1870er-Jahre zurück, aus dem die Abspaltung der christkatholischen von der römisch-katholischen Kirche resultierte.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!