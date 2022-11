Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 10. November. Am Morgen noch einige letzte Schauer möglich, danach Übergang zu ziemlich sonnigem Wetter. Temperaturen am Morgen 7 bis 8 Grad, am Nachmittag 12 bis 14 Grad.

Finanzspritze: Im Kanton Solothurn gibt es zu wenig Pflege-Fachkräfte, der Pflegenotstand droht. Nun handelt die Politik: Der Kantonsrat hat beschlossen, dass der Kanton Weiterbildungen finanziert, etwa für Intensiv- oder Notfallpflege. Im Gegenzug sollen die Solothurner Spitäler die gleiche Summe, um die sie entlastet wird, in die Ausbildung von «normalen» Pflegefachpersonen investieren. Das Parlament hat einen SP-Auftrag gutgeheissen, gegen die Stimmen von SVP, FDP und GLP.

Defizit: Es ist eine vergleichsweise wohlhabende Gemeinde mit tiefem Steuerfuss. Doch nun rechnet Bettlach für 2023 mit einem Minus von über 700’000 Franken. Das hat laut der Gemeindepräsidentin womöglich «einschneidende Massnahmen» zur Folge, sprich: Leistungsverzicht oder Steuererhöhung. Grenchen-Redaktor Oliver Menge ist ausserdem der Frage nachgegangen, warum die fette Kröte stillschweigend geschluckt wurde – und sich im Gemeinderat niemand zum Minus geäussert hat.

Geldsegen: Vor Kurzem wurde beschlossen: Die Stadt Solothurn erhält künftig 25 Prozent des Nettogewinns der Regio Energie. Doch: Was tun mit dem Geld? Die Parteien stossen mit ihren Ideen bei der Stadtpräsidentin auf kein Gehör. Für Stefanie Ingold ist die allfällige Gewinnausschüttung ein willkommener Batzen für die klamme Finanzen der Stadt.

