Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 13. Oktober. Der Tag beginnt mit Nebel, der sich langsam auflöst, allerdings bleibt der Himmel den ganzen Tag bewölkt. Gegen Abend sind einzelne Schauer möglich, die Temperaturen liegen bei maximal 17 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Selbstbedienung für Verwaltungsräte? Am Flughafen Grenchen läuft derzeit nicht alles rund: Der Direktor musste gehen, das Projekt Rotor-Hub wurde abgebrochen. Jetzt aber gerät der Verwaltungsrat unter massive Kritik. Diese kommt von Richard Kaufmann, einem früheren Verwaltungsrat. Er kritisiert einerseits die Bezüge des Verwaltungsrats-Vizepräsidenten, die in den vergangenen Jahren zu hoch gewesen seien. Zudem fehle dem Flughafen ein Konzept und auch der Stadtvertreter im Gremium profitiere von Aufträgen. Die Betroffenen weisen die Vorwürfe zurück.

Migros baut aus: Es ist bereits riesig, das Migros-Verteilzentrum in Neuendorf. Doch nun wird bekannt: Der orange Riese will wegen des Onlinebooms nochmals eine grosse Lagerhalle erstellen. Noch ist das Land nicht umgezont, aber bereits wehren sich die Bauern. Sie kritisieren den Landverbrauch von 15,5 Hektaren und befürchten, ihre Existenzgrundlage zu verlieren.

Fisch dringt in Aare vor: Es sind keine guten Nachrichten für den Lebensraum Aare: Die Schwarzmeergrundel dürfte demnächst bis in den Kanton vorstossen. Vor rund zehn Jahren kam die invasive Fischart per Transportschiffen auf dem Rhein nach Basel, nun kämpft sie sich den Fluss hoch. Und Experten gehen davon aus, dass die Fischart bald auch im Kanton sein wird. Das Problem: Der räuberische Allesfresser vertilgt den Laich anderer Fischarten und verdrängt diese so.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!