Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 22. September 2022. Das Wetter verspricht heute viel Sonnenschein bei maximal 19 Grad, am Morgen noch ein paar Nebelfelder bei 4-8 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



(K)eine Lohnerhöhung: Gibt es bald mehr Lohn für die Solothurner Kantonsangestellten? Zwar lägen die Vorstellungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite noch weit auseinander, hiess es vergangene Woche. Aber Finanzdirektor Peter Hodel bestätigte: Eine weitere Nullrunde sollte es dieses Jahr nicht mehr geben. Allein: Handelskammer-Direktor Daniel Probst ist da anderer Meinung. Mit Blick auf die Staatsfinanzen gebe es aktuell keinen Grund, die Löhne des Staatspersonals allgemein zu erhöhen, findet er. «Allenfalls könnten für Angestellte im Tieflohnbereich die höheren Lebenshaltungskosten ausgeglichen werden.» Um die Löhne ging es gestern auch beim jährlichen Gipfeltreffen der Solothurner Lehrerinnen und Lehrer.

30 Jahre im «Baseltor»: Seit 42 Jahren bekocht Pia Camponovo in Solothurn Gäste, seit 30 Jahren im «Baseltor». Die Köchin hat, wie unser Autor Wolfgang Wagmann schreibt, alles gesehen, was nicht nur die Solothurner Gastro-Branche durchschüttelte: die Senkung der Promillegrenze, das Rauchverbot, die Pandemie. Und sie hat miterlebt, wie die Genossenschaft Baseltor zum grössten Gastroplayer in Solothurn angewachsen ist. Ende Jahr erreicht Camponovo das Pensionsalter. Doch von Aufhören keine Spur.

Modelabel kommt doch nicht: Es war ein umstrittener Entscheid, den die Oltner Christkatholiken im vergangenen Herbst fällten. Die etwas klamme Gemeinschaft hatte einen Mieter für den Parterrebereich ihres Kirchgemeindehauses an der Oltner Kirchgasse gefunden: die bekannte Modekette Nile. Doch aus dem Vorhaben wird jetzt nichts. Stadtredaktor Urs Huber stellt die Frage: «Was nun, Frau Kirchgemeindepräsidentin?»

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!