Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 8. September 2022. Am Morgen ist es in der Region Solothurn noch verbreitet nass, bis am Mittag dürfte der Regen nachlassen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 14 bis 17 Grad, am Nachmittag klettern sie auf 19 bis 23 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Unzufriedene Wirte: Morgen startet das Open Air in der Solothurner Altstadt. Zum Auftakt spielt am Abend Patent Ochsner auf der Bühne vor der St. Ursenkathedrale. Der grosse Zuschauerandrang bedeutet auch mehr Organisationsaufwand für die Restaurants und Cafés in der Hauptgasse. Die meisten Betriebe freuen sich aufs Open Air. Aber es gibt auch Kritik. So bemängelt Fritz Bader von der Brasserie Fédérale am Märetplatz: «Uns wurde verboten, die Terrasse zu öffnen. Diese ist jedoch am Samstag normalerweise sehr gut besetzt und somit auch finanziell sehr wichtig.» Die Verantwortlichen kontern die Kritik mit Sicherheitsüberlegungen.

Hochwasserschutz-Projekt hat es schwer: Das von den Behörden vorgelegte Projekt für den Hochwasserschutz und die Renaturierung im Gäu dürfte es schwer haben. Seit Wochen schon prasselt Kritik auf das Projekt ein, und das war im Kantonsrat gestern nicht anders. Im Rat ging es eigentlich bloss um eine Interpellation. De facto verhandelte das Parlament aber bereits über den grossen Streitpunkt – die zusätzlichen ökologischen Ausgleichsflächen.

Kritik an Bauprojekt: Die Bahnverbindung ist beliebt, sehr beliebt sogar. Täglich fahren Tausende mit dem Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) in die Bundesstadt. Der RBS-Bahnhof in Bern platzt aus allen Nähten. Auch deshalb wird ein neuer Tiefbahnhof gebaut. Doch dabei läuft einiges schief. Der Bau wird deutlich teurer und dauert länger als geplant – das ist bekannt. Nun meldet sich auch noch die Eidgenössische Finanzkontrolle mit scharfer Kritik zu Wort: Laut den Prüfern des Bundes hapert es bei der Transparenz, dem Risikomanagement und der Steuerung des Projekts.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!