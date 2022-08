Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 25. August 2022. Am Morgen sind lokale Nebelbänke möglich, ansonsten verspricht der Tag strahlender Sonnenschein. Die Temperaturen liegen am Donnerstag in der Früh bei 13 bis 14 Grad, am Nachmittag gibts einmal mehr sommerliche 25 bis 29 Grad.

Flughafendirektor entmachtet: Knall beim Flughafen Grenchen. Der Verwaltungsrat hat diese Woche Flughafendirektor Ernest Oggier entmachtet und ihm die operative Leitung abgenommen. Hinter dem Vorgang stecken einige Konflikte, wie unser Redaktor Oliver Menge recherchiert hat.

Michel prescht vor: Schon im Mai hatte FDP-Kantonsrat und Ypsomed-CEO Simon Michel die Regierung angemahnt, etwas gegen eine mögliche Strommangellage zu tun. Nun holt er zur grösseren Kritik aus, denn aus seiner Sicht ist zu wenig passiert. Die wichtigsten Industriebetriebe sind noch nicht einmal zum Gespräch geladen worden. Michel will nun handeln und im Kantonsrat einen Vorstoss einreichen: Firmen sollen im Ernstfall statt unter der Woche am Wochenende produzieren, wenn generell weniger Strom verbraucht wird. Dafür aber sollen die Firmen vom Kanton entschädigt werden.

William W. verwahrt: Nur wenige Justizfälle hatten im Kanton Solothurn für so viel Aufruhr gesorgt wie derjenige des Kinderschänders William W. Denn er war aufgrund einer Gesetzeslücke freigelassen worden – und wurde erneut rückfällig. Jetzt hat das Bundesgericht definitiv entschieden: Der 48-Jährige wird verwahrt.

