Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 18. August 2022. Nach der Abkühlung in der Nacht wird das Wetter heute Vormittag wechselnd bewölkt mit längeren trockenen Phasen. Am Nachmittag ziehen dann Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von maximal 20 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Brisantes Dokument: Es ist ein veritabler Politkrimi, der sich rund um zu hohe Boni bei der kantonalen Gebäudeversicherung abspielt. Involviert ist eine Ex-Regierungsrätin, die um ihren Ruf kämpft. Es geht aber auch um Beamte, die Dokumente gefälscht haben könnten. Im Zentrum steht die Frage: Hat die frühere Regierungsrätin Esther Gassler über Jahre hinweg mehr oder weniger willentlich zu hohe Leistungsboni gewährt? Oder hat jemand – dieser Verdacht steht im Raum – die Unterschrift der FDP-Politikerin gefälscht, damit das Geld ausbezahlt wird? Nun ist erstmals ein brisantes Dokument einsehbar.

Golfplatz verkauft: Zurück zu den Anfängen in Aetingen? Die Migros Aare verkauft ihre Aktienmehrheit am Golfplatz Limpachtal an private Investoren. Das gab die Genossenschaft gestern bekannt. Mit der Übernahme durch die Investorengruppe, die aus dem Umfeld des Golfplatzes stamme, sei die Zukunft des Golfplatzes «langfristig gesichert», versichern die Beteiligten. Die Migros hatte die Aktienmehrheit am Golfplatz erst im Jahr 2015 übernommen. Regionalredaktor Urs Byland kennt die Hintergründe des Deals.

Kampfjet in Grenchen: Wenn sie in Grenchen wohnen und morgen einen lauten Knall hören, dürfen Sie sich nicht wundern. Denn die Schweizer Luftwaffe ist für ein Training auf dem Flughafen zu Gast. Hauptmann Yannick «Fönsi» Zanata wird seiner F/A-18 Hornet alles abverlangen und mit der Maschine die vorher minutiös einstudierten Manöver fliegen. Die lokalen Behörden haben dies bewilligt. Für den Flughafen hat die Zusammenarbeit mit der Luftwaffe eine hohe Priorität. Und auch deren Piloten weichen gerne auf zivile Flugplätze aus; weil dort ganz andere Bedingungen herrschen, mit denen sie umgehen müssen.

