Wachstum 9-Millionen-Schweiz: In welchen Regionen der Druck am grössten wird

Die Schweiz zählt erstmals über 9 Millionen Einwohner. Nicht überall sind die Folgen spürbar. Die Analyse zeigt: In einer Stadt leben nun mehr Menschen pro Quadratkilometer als in New York, auf einer Autobahn explodierte der Verkehr – und drei Kantone stagnieren.