Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 26. September. Der morgendliche Nebel löst sich rasch auf und es wird erneut sonnig und weitgehend wolkenlos. Die Temperaturen erreichen 23 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Ständeratskandidat Imark im Interview: Er will die Zuwanderung begrenzen, staatliche Gelder für neue AKW ausgeben und hält das Netto-Null-Ziel für übertrieben. Im Interview spricht SVP-Ständeratskandidat Christian Imark über das Haifischbecken Bern, seine Emotionen und fehlenden Unternehmergeist in Bern.

Kanti an Kapazitätsgrenze: Die Bevölkerung im Kanton Solothurn nimmt stetig zu – und mit ihr die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Für die Gymnasiasten sind die Platzreserven in Solothurn nun definitiv aufgebraucht. Es muss dringend eine Lösung her.

Premiere gegen Päckliflut: Die Post hat in Härkingen die weltweit erste Paketsortieranlage in einem Briefzentrum eröffnet. Damit will sie die steigende Päckliflut bewältigen. Mit von der Partie waren auch Bundesrat Albert Rösti und Regierungsrätin Brigit Wyss.

