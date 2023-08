Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 8. August 2023. Das Wetter: Am Morgen ist es teils wolkig und teils heiter und die Temperatur liegt bei 9 Grad. Gegen später ziehen Wolkenfelder durch und die Temperatur erreicht 21 Grad. Abends ist es in Solothurn bedeckt bei Temperaturen von 16 bis 20 Grad. In der Nacht ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Werten von 13 Grad. Mit Böen zwischen 7 und 22 Stundenkilometern ist zu rechnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Psychologin: Nina Zumbrunn aus Obergerlafingen forscht in Dublin an einer Methode, mit deren Hilfe sich Demenzerkrankungen frühzeitig erkennen lassen. Möglich macht das ein Stipendium des Bundes.

«Vogelwild»: Die Volière in der Stadt Solothurn gibt es seit über 100 Jahren. Ein Besuch auf der Chantierwiese zeigt, welches die Schwierigkeiten sind und wie sich der Ort weiterentwickeln soll.

Geständig: Eine 41-jährige Frau muss sich wegen Mehrfachmordes vor Gericht verantworten. Der forensische Psychiater Josef Sachs erklärt, was mögliche Motive für solch eine Tat sein könnten.

