Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 1. August 2023. Kühl, windig und nass: So wird das Wetter am Nationalfeiertag. Gemäss SRF Meteo besteht sogar eine grosse Unwettergefahr in der ganzen Region. Die Temperaturen werden kaum über 20 Grad klettern, mit Regen und Wind muss gerechnet werden.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Wahlen 2023: Die SVP des Kantons Solothurn und die Bewegung «Mass-Voll» spannen bei den bevorstehenden Wahlen im Herbst zusammen. Die beiden Akteure erklären den Schritt damit, keine Wählerstimmen innerhalb des bürgerlichen Lagers verlieren zu wollen. Darüber rümpfen manche in den eigenen Reihen die Nase.

Umbau: Vor einem Monat wurde der umgestaltete Postplatz in Solothurn offiziell eröffnet. Wie kommt der Platz an? Wir haben Passantinnen und Passanten gefragt. Diese sind sich im Grundsatz einig.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!