Es ist Dienstag, der 25. Juli 2023. Der heutige Tag wird nass und wechselhaft. Das Wetter heute Vormittag ist regnerisch und stellenweise stürmisch. Am Nachmittag kann die Sonne stellenweise zwischen den Wolken hervorkommen, es bleibt aber weiterhin mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von maximal 19 Grad.

50 und 33 Jahre im Dienst: Lieber machen als reden. Über drei Jahrzehnte prägte das Duo Martin Plüss und Aloysia Sieber die Vebo und brachte die Organisation auf den Wachstumskurs, der sie bis heute prägt. Dabei scheuten sie sich auch nicht, mit dem Megafon vor dem Rathaus aufzukreuzen.

Bordell in der Altstadt: In der Löwengasse in Solothurn soll ein Erotikstudio entstehen, wie aus einem Baugesuch ersichtlich ist. Die Nachbarn sind über den geplanten Zuzug des Rotlicht-Milieus jedoch nicht erfreut.

Mehr Zug, weniger Bus: Fahrpläne sind komplexe Systeme. Eine eingesparte Minute hier bedeutet Auswirkungen an einem anderen Ort. Auf Dulliken, Stüsslingen und Trimbach kommen mit dem Fahrplanwechsel Änderungen zu. Nicht zuletzt geht es für Gemeinden auch ums Geld.

