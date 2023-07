Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 18. Juli 2023. Nach der Abkühlung in der Nacht wird das Wetter heute Vormittag wieder warm und wärmer. Bis am Nachmittag steigen die Temperaturen bis auf knapp 30 Grad an. Die geladene Luft führt dann am Abend zu lokalen Gewittern.

Badis in der Halbzeit: Die Badi-Saison hat im Mai begonnen und endet im September – Zeit für eine kleine Zwischenbilanz nach den Hitzetagen. Was den Laien erstaunen mag: Man ist mit dem Saisonverlauf zufrieden, aber die Gleichung «je heisser, desto mehr Badegäste» geht nicht auf. Wir haben bei einigen Badis nachgefragt.

Zuerst Tempel, jetzt Garage: Der selbst ernannte «Selfmademan» und Tuner Ueli Anliker will nun auch noch eine Dreifachgarage errichten. Die einzige Einsprache gegen das Projekt erfolgte prompt – durch die Bürgergemeinde Trimbach. Folgt erneut ein jahrelanger Rechtsstreit? Unser Redaktor Noel Binetti hinterfragt die Streitereien.

Solarpanels und Lärmschutz für A1: Die Pläne schreiten voran, noch fehlt aber das entscheidende Puzzleteil. Oensingens Gemeindeversammlung hat im Dezember 20’000 Franken genehmigt, mit denen geprüft werden soll, ob Solarpanels an den Lärmschutzwänden der A1 machbar wären. Wo steht man heute?

