Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 11. Juli. Heute gibt es viel Sonnenschein und es wird sehr heiss: Am Nachmittag dürfte das Quecksilber im Kanton Solothurn die 35-Grad-Marke durchbrechen. Am Abend und in der Nacht steigt die Gewitter-Gefahr.

Gericht rüffelt Kanton: Der Auftrag für ein arbeitsmarktliches Integrationsprogramm muss vom Amt für Wirtschaft und Arbeit neu ausgeschrieben werden. Die Kriterien waren laut Gericht zu eindeutig auf den bisherigen Anbieter zugeschnitten, Mitbewerber hatten keine Chance.

300 Jahre Landhaus Solothurn: Das Landhaus war einst der wirtschaftliche Mittelpunkt Solothurns. Heute hat es immer noch eine wichtige Funktion in der Stadt. Ein Blick zurück – und auf den Moment, als das Haus kurz vor dem Aus stand.

Musikschule im Kloster: Der Oltner Stadtrat möchte die Musikschule nach dem Auszug der Kapuziner ins Kloster zügeln. Diese konkrete Idee kommt Mitgliedern des Gemeindeparlaments zu früh oder sie ist zu wenig ausgereift.

